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Alexion, Achillion'u 1.2 milyar dolara satın alıyor

İlaç üreticisi Alexion, Achillion'u yaklaşık 1.2 milyar dolara satın almak üzere anlaştıklarını açıkladı

17.10.2019 - 10:03 | Güncelleme: DHAİş-Yaşam
alexion

ABD´li ilaç şirketleri Alexion ve Achillion birleşme konusunda anlaşmaya vardı. Alexion, Achillion´u yaklaşık 1.2 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

KAN HASTALIKLARI İÇİN UMUT

Alexion, bu birleşmenin nadir görülen kan hastalıklarına yönelik çözüm üretmesini umuyor.Achillion CEO'su Joe Truitt, "Hastalara yeni tedavileri mümkün olduğunca çabuk getirme hedefimizi hızlandırmak ve bunun tam olarak gerçekleşmesini sağlamak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Çalışanlarımıza, araştırmacılarımıza ve ortaklarımıza inanılmaz çalışmaları ve bağlılıkları için teşekkür ederiz" dedi.

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