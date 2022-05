Alexey Firsov'un İstanbul'daki ilk kişisel sergisi açılıyor

Galeri Artist, Alexey Firsov'un 26 Mayıs Perşembe günü, Property Turkey İstanbul-Luxury Real Estate'in sponsorluğunda açılacak olan The Movement of Colors in Istanbul isimli kişisel sergisini duyurdu.

Alexey Firsov; 1966 yılında Moskova'da doğdu. Moskova Mimarlık Enstitüsü'nde eğitim gördü.

Eserleri; CosMoscow, Art Manezh, Art Moscow, Winzavod Çağdaş Sanat Merkezi, Roerich Müzesi, Central House of Artists ve Kazakistan'daki Kasteyev Devlet Sanat Müzesi gibi önde gelen müze ve sanat mekanlarında sergilendi.

Birçok özel koleksiyonda yer alan Firsov'un eserleri, Sotheby's ve Phillips gibi uluslararası müzayede evleri tarafından satılmaktadır.

Firsov volkanik ve tutkulu fırça darbelerinden, patlayıcı renklerden ve cesur kalın dokudan türetilen kendi sanatsal tarzına kendi adını taşıyan 'lavism' adını verdi.

Hiper-empresyonist sanatçı, sadece 'plein-air' tekniği ile çalışıyor, bu yüzden İstanbul'daki ilk kişisel sergisi için şehre taşındı ve 3 ay boyunca iki kıtanın uçsuz bucaksız büyüleyici manzaralarından, Boğaz'ın yüceliğinden ve kıyılarının muhteşem doğasından ilham aldı.

Firsov; Galeri Artist için özel olarak yaptığı 12 eserde, yedi tepeli şehri çiçek açmış bir şekilde göstererek ilkbahar-yaz sezonuna kendi soyut bakış açısını kattı.

The Movement of Colors in Istanbul sergisi 30 Haziran 2022 tarihine kadar tüm sanatseverleri bekliyor...