Alex’den Lefter’li bayram mesajı

Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde adını kulüp tarihine kazıyan Alex de Souza, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri duygulandıran bir görselle Ramazan Bayramı mesajı yayımladı. Alex, sarı-lacivertli kulübün efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis’in elini öptüğü fotoğrafı paylaşırken, altına ise ‘Herkese iyi bayramlar’ notunu düştü.

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