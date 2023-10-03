Alexandria Troas Antik Kenti'nde, Polygonal yapısı ayağa kaldırılıyor

"DİJİTAL ORTAMA DA AKTARDIK"

12 köşeli yapının ayağa kaldırma çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, "Bu yapı, plan tipi olarak Anadolu'da çok sık rastlamadığımız nadir yapılardan bir tanesi. Bu yıl başlattığımız çok daha ince detaylandırılmış bir belgeleme çalışmasının yanı sıra dijital ortamda yapının ayağa kaldırılmasına da başladık. Bir kısmı da bitti.