Trabzonspor Kulübü, özel izinle ülkesi Norveç'e giden bordo mavili futbolcu Alexander Sörloth'un Türkiye'ye döndüğünü ve karantina sürecine girdiğini açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Özel izinle ülkesi Norveç´e giden oyuncumuz Alexander Sörloth bu akşam saat 22.10´da özel uçakla ülkesi Norveç´ten Trabzon´a gelerek karantina sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.