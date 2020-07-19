Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor'u konuk ederken mücadelenin 12. dakikasında 1-0 öne geçti. Savunma arkasına atılan topta ceza sahasına giren ve topu düzelten Sörloth, yaptığı aşırtma vuruşla şık bir gole imza attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golle birlikte gol sayısını 22'ye çıkaran 24 yaşındaki yıldız, iki hafta sonra yeniden golle buluştu. Sörloth son olarak 5 Temmuz'daki Galatasaray maçında gol atmıştı.