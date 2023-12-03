Alexander Edwards ile aşk yaşayan Cher'den tavsiye: Her kadın bunu bir kez yapmalı

Sunucu Amelia Dimoldenberg, Cher'e kadınların hayatlarında en az bir kez ne yapması gerektiğini sordu. Grammy'li şarkıcı, "Genç bir erkekle çıkmak" yanıtını verdi. Şarkıcı, sözlerine "Yaşlı erkekler benden hoşlanmıyor" diye devam etti.