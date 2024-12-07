Alexander Djiku: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Alexander Djiku, dev mücadele sonrası konuştu.

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İşte Ganalı yıldızın açıklamalarından satır başları:

Bugün maçın senaryosuna bakacak olursak; üzgünüz tabii. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maç içinde her şeyimizi verdik. Sahadaki en iyi takım kazanamadı. Ofansif ve defansif olarak her şeyi yaptık ama maalesef sahadan yenilerek ayrılıyoruz.

Son Gaziantep maçında yoktum. Hocayla konuşmuştuk ve risk almak istememiştik. Bugün yeniden formama kavuştum.