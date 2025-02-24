Alexander Djiku: Buraya 3 puan için geldik

Fenerbahçe'de forma giyen Alexander Djiku, Galatasaray maçından önce konuştu.

RAMS Park'a 3 puan için geldiklerini aktaran Djiku, "Önemli bir maç olacak. Lig ve şehir açısından çok önemli bir maç. Galibiyetle ayrılmak çok önemli. Buraya 3 puan için geldik. Bunun için hazırız. Azmimizi, hırsımızı göstermek istiyoruz. 3 puan niyetindeyiz bugün" ifadelerini kullandı.

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Djiku, "Her zaman takım içinde iyi bir ambiyans var. Dinamikler iyi. Dinamikliğimizle, gücümüzle beraber yolumuza kayıpsız devam etmek niyetindeyiz" diyerek sözlerini noktaladı.