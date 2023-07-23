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        Haberler Futbol Alex Telles'in yeni takımı Al-Nassr oldu! - Futbol Haberleri

        Alex Telles'in yeni takımı Al-Nassr oldu!

        Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Manchester United'dan Alex Telles'i kadrosuna kattı

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 12:08
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        Alex Telles imzayı attı!
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        Al-Nassr, Manchester United'dan Alex Telles'i kadrosuna kattı.

        Arabistan Temsilcisi, Brezilyalı sol bek ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

        Fabrizio Romano'nun haberine göre, Suudi Arabistan ekibi, Manchester United ile 4 milyon pound bonservis + bonuslar karşılığında el sıkıştı.

        30 yaşındaki Telles, Al-Nassr'da 7 milyon euro yıllık ücret kazanacak.

        Bir dönem Galatasaray forması da giyen Telles, geride bıraktığımız sezon Sevilla'da kiralık olarak oynadı.

        Alex Telles, Manchester United'daki takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile Al-Nassr'da yeniden buluşacak.

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