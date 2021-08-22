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Alex Rodriguez'den Jennifer Lopez hamlesi: Gerçekçi bir insanım - Magazin haberleri

Jennifer Lopez'den ayrılan Alex Rodriguez: Gerçekçi bir insanım

Yaklaşık dört ay önce Jennifer Lopez ile yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerini noktaladıklarını duyuran Alex Rodriguez, eski nişanlısını unutamadı. Rodriguez, kendisinden ayrıldıktan sonra eski aşkı Ben Affleck'e dönen Lopez'e 2019'da hediye ettiği lüks bir arabanın önünde verdiği pozu paylaştı

22.08.2021 - 10:42 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez (52) ile eski beyzbolcu Alex Rodriguez (46), yaklaşık dört ay önce yaptıkları ortak açıklama ile yollarını ayırdıklarını duyurmuştu. Lopez, bu ayrılıktan kısa bir süre sonra da 17 yıl önce aşk yaşadığı Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck'e (48) geri dönmüştü.

  • ESKİ AŞKINI UNUTAMADI

    Nikah masasına oturması beklenen Lopez ile Affleck'in attığı her adım paparazzilerin ilgi odağı olurken, Rodriguez'in de eski aşkını unutamadığı konuşuluyor. Eski beyzbolcunun ünlü şarkıcıya yakın bir yerden ev kiralaması ve sosyal medyadaki fotoğraflarını silmemesi ise bu iddiaları güçlendiriyor.

  • "GERÇEKÇİ BİR İNSANIM"

    Geçtiğimiz gün yeni bir hamlede bulunan Alex Rodriguez, Jennifer Lopez'e 2019 yılında doğum gününde hediye ettiği, 140 bin dolar değerindeki lüks bir arabanın önünde poz verdi. Çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Rodriguez, gönderisine, "Süper gerçekçi bir insanım." notunu düştü. Eski beyzbolcunun bu paylaşımı, "Ayrılığı kabullenemedi." şeklinde yorumlandı.

  • HAYATINDAN ÇIKARDI

    Öte yandan Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde eski nişanlısıyla birlikte olduğu tüm fotoğrafları silmiş ve Alex Rodriguez'i de takip etmeyi bırakmıştı.

    JLO'nun bazı hayranları sosyal medyada Alex Rodriguez'in Jennifer Lopez'i unutmakta zorlanacağını ifade etmişti. Ünlü şarkıcının başka fanları ise, Lopez'in Affleck ile evleneceğine dair çıkan haberlerden sonra Rodriguez'in o fotoğrafları silmesi gerektiğini belirtmişti.

    NİKAH MASASINDAN DÖNDÜ

    Jennifer Lopez-Alex Rodriguez çifti, geçtiğimiz yıl aralık ayında nişanlısı ile birlikte nikahsız yaşamayı tasarladıklarını dile getirmişti.

    Şarkıcı, "Bekleyip, göreceğiz. Acelemiz yok. Her şey yolunda. Doğru zamanda olacaktır" açıklamasının ardından, "İkimiz de daha önce evlendik. Evlenmeli miyiz, evlenmemeli miyiz? Bunun bizim için anlamı ne?" ifadelerini kullanmıştı. Ancak ikili ayrıldı.

  • YAŞ GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

    Jennifer Lopez, 24 Temmuz'da 52. yaşına girmişti. Sevgilisi ve yakın dostlarıyla teknesinde doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcının, Ben Affleck'ten evlilik teklifi aldığı iddia edilmişti. Sevgilisinin teklifine 'evet' yanıtını verdiği konuşulan Lopez, Affleck ile dudak dudağa pozunu paylaşmıştı. Eski aşkıyla yeniden bir araya geldikten sonra ilk kez birlikte fotoğraflarını paylaşan Lopez'in bu hareketi evlilik dedikodularını daha da güçlendirmişti.

    "BIRAKTIKLARI YERDEN DEVAM EDİYORLAR"

    OK! Magazine'e konuşan bir kaynak, Affleck'in bu kez Jennifer Lopez'i kaybetmek istemediğini belirtmişti. Aynı isim, "Teknik olarak bu yeni bir ilişki gibi görünebilir ancak onlar yıllar önce bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Birbirleri hakkında her şeyi biliyorlar." ifadelerini kullanmıştı. Başka bir kaynak ise ünlü aktörün, evlilik teklifi için hazırlık yaptığını söylemişti.

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