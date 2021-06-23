Jennifer Lopez (51) ile Alex Rodriguez, yaklaşık iki ay önce yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyurmuştu. Lopez, bu ayrılıktan kısa bir süre sonra da 17 yıl önce aşk yaşadığı aktör Ben Affleck'e (48) geri dönmüştü. Yaşanan gelişmelerin ardından Alex Rodriguez hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
YAKINLAŞTIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ
ABD basınında yer alan haberlere göre; Rodriguez'in Affleck'in eski aşkı televizyon yapımcısı Lindsay Shookus ile katıldıkları bir partide yakınlaştığı belirtildi.
"15 YILDIR ARKADAŞLAR"
Ancak Alex Rodriguez'in bir temsilcisi yaptığı açıklamada, "Onlar 15 yıldır arkadaşlar" diyerek, ikilinin arasında romantik bir şey olmadığını ifade etti.
SEVGİLİSİNİN ÇOCUKLARIYLA TANIŞTI
Bir süredir gazetecilerden köşe bucak kaçan aşıklar, artık birlikteliklerini saklamıyor. Çift, geçtiğimiz günlerde Malibu'da objektiflere takılmıştı. İkilinin, bir restoranda Lopez’in kız kardeşi Linda'nın 50’nci yaş günü için şarkıcının ailesiyle bir araya geldiği öğrenilmişti. Aile toplantısına Lopez’in eski eşi Marc Anthony’den olan 13 yaşındaki ikizleri Max ve Emme de katılmıştı.
AŞK DOLU ÖPÜCÜK!
Akşam yemeği yiyen Lopez ve Affleck, yeniden bir araya gelmelerinden sonra ilk kez öpüşürken görüntülenmişti. Birbirlerini öpücüklere boğan çift, böylece aşklarını herkese ilan etmiş oldu.
EVLİLİK İÇİN TEK ŞARTI ÇOCUKLARI
Öte yandan Lopez ve Affleck'in ilişkisini ciddiyete dökmeye hazırlandığı konuşuluyor. Daha önce 3 kez nikah masasına oturan Lopez ise, çocukları tarafından temkinli davranmaktan yana. Ünlü şarkıcı, Marc Anthony ile evliliğinden olan 13 yaşındaki ikizleri Emme ve Maximilian onayını almadan evlenmek istemiyor.
Çifte yakın kaynaklar, Lopez'in küllerinden doğan aşkı çok tutkulu yaşadığını belirterek, "Lopez, ilişkilerdeki kimyaya her zaman önem verdi. Böyle bir yıldırım aşkının kaç kez yaşanabileceğinin farkında" ifadelerini kullanmıştı.
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