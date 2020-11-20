Alex Perez, Fenerbahçe'de

İHA

Konuyla ilgili Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada, "Bu sezon başından itibaren formamızı giyen Alex Daniel Perez Kauffman'ın transferi konusunda Fenerbahçe Beko ile anlaşma sağlanmıştır. Alex'e kariyerinin yeni sayfasında sağlık ve başarı diliyoruz. Her şey için teşekkürler Alex!" denildi.

Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncunun lisansı da çıkardı.