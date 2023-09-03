Alex Oxlade-Chamberlain ilk kez 11’de

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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Dinamo Kiev maçına göre Sivasspor karşısında tek değişiklik yaptı. Güneş, Salih Uçan’ın yerine Alex Oxlade-Chamberlain'e 11’de görev verdi. İngiliz futbolcu, siyah-beyazlı forma ile ilk kez 11’de sahaya çıktı.

Kartal, Sivasspor müsabakasına şu 11 ile sahaya çıktı:

"Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar."