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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Alex Oxlade-Chamberlain'den Şenol Güneş sözleri - Beşiktaş Haberleri

        Alex Oxlade-Chamberlain'den Şenol Güneş sözleri

        Yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Liverpool'dan ayrılarak Beşiktaş'a imza atan İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

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        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 20:47 Güncelleme: 03.10.2023 - 20:47
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        Chamberlain'den Şenol Güneş sözleri
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        İngiliz yıldız, İstanbul ve teknik direktör Şenol Güneş hakkında fikirlerini belirtti.

        "Kendimi buraya alışmış hissediyorum"

        "İstanbul'u nasıl buldun" sorusuna Chamberlain şu cevabı verdi:

        İyi ama çok sıcak. Bu da bazen futbol oynamayı zorlaştırıyor. Ama alıştım artık ve bu hafta biraz daha serinliyor. Alıştığım sıcaklara geliyor neredeyse. Yine iyi havalardan şikayet etmemek gerek. Sanırım buraya hızlı adapte oldum, evde olmaktan pek de farklı değil. Yemekler harika. Takım arkadaşlarım buraya adaptasyonumu kolaylaştırıyor. Hepsi harika insanlar. Her anından keyif alıyorum ve kendimi buraya alışmış hissediyorum.

        "Farklı fikirleri var"

        Deneyimli teknik adam Şenol Güneş'le ilgili ise 30 yaşındaki isim, şu sözleri sarf etti:

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        Onunla yeni bir başlangıç yapabildiğim için çok mutluyum. Farklı fikirleri var ve bu fikirleri daha önce beraber çalıştığım teknik direktörlerde de görmüştüm. Dil farklılığı beni korkutmuştu ama aslında onun benden ve takımdan ne istediğini anlamak hiç de zor değil. Bir bakıma gelişmeye devam ettiğimi ve beni buraya getirdiği için bana olan inancının karşılığını verebileceğimi görmek beni heyecanlandırıyor. Bizden ne istediği ve bunun için ne anlama geldiğini çok net ifade ediyor. Oyuncular olarak hırsımızı sahaya hırsımızı koyup yapabileceğimiz her şeyi yaparak bunun karşılığını vermemiz gerekiyor. Her şey iyi gidiyor. Yeni direktörle ve yeni fikirlerle başlangıç yapmak güzel bir şey.

        "Yeni bir şeyler öğrenmek beni heyecanlandırıyor"

        Chamberlain ayrıca şu ifadeleri kullandı:

        Şenol Güneş'in, Burak Yılmaz'ın ve diğer teknik ekip üyelerinin yeni fikirlerini dinlemek ve yeni bir şeyler öğrenmek beni heyecanlandırıyor. Umarım bunu yapmaya devam ederim.

        Beşiktaş formasını bu sezon 8 kez giyen Alex Oxlade-Chamberlain, 1 gollük performans sergiledi.

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