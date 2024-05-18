Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        99
        Fenerbahçe
        FB
        93
        Trabzonspor
        TS
        64
        Rams Başakşehir
        İBFK
        58
        Beşiktaş
        BJK
        56
        Kasımpaşa
        KSM
        53
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        51
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        51
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        48
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        38
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Alex Oxlade-Chamberlain 25 maç sonra 11'de - Beşiktaş Haberleri

        Alex Oxlade-Chamberlain 25 maç sonra 11'de

        Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain, Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte 25 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 19:33 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Chamberlain 25 maç sonra 11'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig’in 37’nci haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor’u konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın’ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken üstlendi.

        Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Süper Lig’in 36’ncı haftasında deplasmanda 1-1 berabere kalınan Alanyaspor maçının 11’inde 7 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Topraktepe; Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Gedson, Onur Bulut, Muçi ve Muleka’nın yerlerine Ersin Destanoğlu, Colley, Demir Ege Tıknaz, Rashica, Chamberlain, Al-Musrati ve Semih Kılıçsoy’u görevlendirdi.

        REKLAM

        Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Topraktepe, savunma dörtlüsünü; Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Colley ve Masuaku’dan oluşturdu. Orta alanda Al-Musrati – Demir Ege Tıknaz ikilisini sahaya süren Serdar Topraktepe, hücum hattının sağında Rashica, ortasında Chamberlain, solunda ise Semih Kılıçsoy’u görevlendirdi. Serdar Topraktepe’nin gol yollarındaki tercihi ise Cenk Tosun oldu.

        CHAMBERLAİN 25 MAÇ SONRA 11’DE

        Siyah-beyazlı ekibin İngiliz orta saha oyuncusu Oxlade Chamberlain 25 maç sonra ilk 11’de forma giydi. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Hatayspor maçının 11’inde Oxlade Chamberlain’i görevlendirdi. Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli orta saha oyuncusu sakatlığı nedeniyle lig ve kupada 18 maç kaçırdı. Sakatlığı atlatmasının ardından maçlarda genelde oyuna sonradan dahil olan Chamberlain, yaklaşık 5 ay sonra ilk 11’de forma şansı buldu.

        BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINDAN HATAYSPOR’A JEST

        Siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesinde Hataysporlu oyuncuları tribüne çağırarak destekte bulundu. Geçtiğimiz sene yaşanan deprem felaketlerinin sıkıntılı bir süreç geçiren Hatayspor’a Beşiktaşlı taraftarlardan destek geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, mücadele öncesinde iki takım oyuncularını ele ele tribünlere davet etti.

        19 MAYIS’A ÖZEL KOREOGRAFİ

        Beşiktaş’ta taraftarlar karşılaşma öncesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kapalı tribünde koreografi açtı. Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım, kardeşi Makbule Hanım ve Beşiktaş’ın kurucularından Ahmet Fetgari’nin fotoğraflarının yer aldığı koreografide ‘Kurtuluşun meşalesi, Beşiktaş’ta yakıldı’ ifadeleri kullanıldı.

        SON İÇ SAHA MAÇINDA TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

        Siyah-beyazlı taraftarlar, Hatayspor mücadelesinde tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Beşiktaş’ın Hatayspor’u konuk ettiği karşılaşma, siyah-beyazlı ekibin bu sezon iç sahada oynadığı son maç oldu. Beşiktaşlı taraftarlar da takımlarını, son iç saha maçında yalnız bırakmadı. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran siyah-beyazlılar, takımlarına destek oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Resmen Süper Lig'de
        Resmen Süper Lig'de
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Mücadelede dev heyecan!
        Mücadelede dev heyecan!
        Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü?
        Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü?
        Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
        Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Habertürk Anasayfa