Alex Oxlade-Chamberlain 25 maç sonra 11'de

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Süper Lig’in 37’nci haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor’u konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın’ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken üstlendi.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Süper Lig’in 36’ncı haftasında deplasmanda 1-1 berabere kalınan Alanyaspor maçının 11’inde 7 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Topraktepe; Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Gedson, Onur Bulut, Muçi ve Muleka’nın yerlerine Ersin Destanoğlu, Colley, Demir Ege Tıknaz, Rashica, Chamberlain, Al-Musrati ve Semih Kılıçsoy’u görevlendirdi.

REKLAM Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Topraktepe, savunma dörtlüsünü; Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Colley ve Masuaku’dan oluşturdu. Orta alanda Al-Musrati – Demir Ege Tıknaz ikilisini sahaya süren Serdar Topraktepe, hücum hattının sağında Rashica, ortasında Chamberlain, solunda ise Semih Kılıçsoy’u görevlendirdi. Serdar Topraktepe’nin gol yollarındaki tercihi ise Cenk Tosun oldu. CHAMBERLAİN 25 MAÇ SONRA 11’DE

Siyah-beyazlı ekibin İngiliz orta saha oyuncusu Oxlade Chamberlain 25 maç sonra ilk 11’de forma giydi. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Hatayspor maçının 11’inde Oxlade Chamberlain’i görevlendirdi. Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli orta saha oyuncusu sakatlığı nedeniyle lig ve kupada 18 maç kaçırdı. Sakatlığı atlatmasının ardından maçlarda genelde oyuna sonradan dahil olan Chamberlain, yaklaşık 5 ay sonra ilk 11’de forma şansı buldu. BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINDAN HATAYSPOR’A JEST Siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesinde Hataysporlu oyuncuları tribüne çağırarak destekte bulundu. Geçtiğimiz sene yaşanan deprem felaketlerinin sıkıntılı bir süreç geçiren Hatayspor’a Beşiktaşlı taraftarlardan destek geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, mücadele öncesinde iki takım oyuncularını ele ele tribünlere davet etti. 19 MAYIS’A ÖZEL KOREOGRAFİ

Beşiktaş’ta taraftarlar karşılaşma öncesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kapalı tribünde koreografi açtı. Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım, kardeşi Makbule Hanım ve Beşiktaş’ın kurucularından Ahmet Fetgari’nin fotoğraflarının yer aldığı koreografide ‘Kurtuluşun meşalesi, Beşiktaş’ta yakıldı’ ifadeleri kullanıldı. SON İÇ SAHA MAÇINDA TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI Siyah-beyazlı taraftarlar, Hatayspor mücadelesinde tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Beşiktaş’ın Hatayspor’u konuk ettiği karşılaşma, siyah-beyazlı ekibin bu sezon iç sahada oynadığı son maç oldu. Beşiktaşlı taraftarlar da takımlarını, son iç saha maçında yalnız bırakmadı. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran siyah-beyazlılar, takımlarına destek oldu.