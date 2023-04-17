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Alex de Souza teknik direktörlük kariyerine kabus gibi başladı!

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, ilk A takım teknik direktörlük deneyimi olan Avai ile lige kötü bir başlangıç yaptı. Brezilya Serie B'nin ilk haftasında oynanan mücadelede Avai, deplasmanda Guarani'ye 4-1 mağlup oldu

Giriş: 17.04.2023 - 13:06 | Güncelleme: ABONE OL
Alex de Souza teknik direktörlük kariyerine kabus gibi başladı!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe’nin efsane isminin teknik direktörlük macerası büyük bir hayal kırıklığıyla başladı.

Brezilya Serie B takımlarından Avai’yi çalıştıran Alex, takımının ligin ilk haftasında Guarani deplasmanında 4-1 mağlup olmasının önüne geçemedi ve ilk hafta itibarıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşamış oldu.

6 MAÇTIR GALİBİYET ALAMADI

Alex liderliğinde sezon öncesindeki Catarinense 1 organizasyonunu 11 maçta 17 puanla tamamlayan Avai, çeyrek finalde penaltılar sonrası Criciuma’ya elenmişti.

Brezilya Kupası’nda ise Retro takımına elenen ve oynadığı son altı maçı da kazanamayan Avai’nin kötü gidişatı devam ediyor.

Takımın performansı sonrası Alex de Souza'ya tepki gösteren bir kısım taraftar, çalıştırıcıyı istifaya çağırdı.

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