Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi

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Western filmleri ve "Airwolf" adlı diziyle bir döneme damgasını vuran Alex Cord'dan acı haber geldi. 88 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı belirtildi. İki çocuk babası olan Cord'un vefat haberini ise menajeri Linda McAlister tarafından doğrulandı.

ALEX CORD HAKKINDA

"Airwolf" adlı dizide "Archangel" lakaplı Michael Coldsmith Briggs III'ü canlandırdığı rolüyle üne kavuşan Alex Cord, 3 Mayıs 1933'e New York'ta doğdu.

İtalyan bir ailenin çocuğu olan Cord, çocuk felci geçirdiği için zor bir çocukluk yaşadı. Ailesiyle Wyoming'e taşındıktan sonra bir doktorun tavsiyesiyle at binerek ve terapi egzersizleriyle iyileşmeyi başardı. Western filmlerinde oynayarak, kariyerine başlayan Alex Cord, ayrıca rodeocu ve at eğitmeniydi.

İlk başlarda gerçek adı olan "Alexander Viespi Jr."ı kullandıktan sonra sahne adını "Alex Cord" olarak değiştirdi. Hayatının son döneminde at yetiştiriciliği yapıyordu.