Alevlerin arasında kalan liseli kız kahretti!

Kocaeli'de evde çıkan yangında liseli kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 721. Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin evdeki kontrolünde evdeki Büşra K.'nin (17) cansız bedenine ulaşıldı.

Lise öğrencisi kızın cenazesi, otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Büşra K'nin, bir süredir annesi ve kardeşleriyle dedesine ait yangın çıkan evde yaşadığı öğrenildi.