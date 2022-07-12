Alev topuna dönen araçta can pazarı!

DHA

Bursa'da, takla attıktan sonra alev alan otomobilde mahsur kalan sürücü, son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında İzmir yolu Sırameşeler mevkiinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Furkan. K . (27) idaresindeki 16 AIZ 914 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak takla attıktan sonra alev aldı.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Araçta mahsur kalan sürücü, kazayı gören vatandaşların yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Bu sırada vatandaşlar bir yandan da yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine polis ekipleriyle olay yerine itfaiyenin kısa süreli çalışması sonucu alev alan otomobil söndürüldü.

Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.