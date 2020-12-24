Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve usta oyuncu Zuhal Olcay’ın da başrollerinde yer aldığı Alev Alev dizisi yayınlandığı ilk günder beri gündemde kalmayı başardı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Alev Alev, özellikle yangın sahnesiyle merak uyanırdı. Ardında dev bir prodüksiyonun olduğu yangın sahnesinin dikkat çektiği tanıtım, sosyal medyada da konuşulmuştu. Peki, Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? İşte Alev Alev çekim yapılan semtler ve mekanlar...
ALEV ALEV DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Alev Alev dizisi İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleşiyor. Alev Alev dizisinin ev çekimleri Büyükçekmece'deki Alkent 2000 mahallesi'nde çekilmektedir. Alev Alev dizisinin tanıtım çekimleri İstanbul Şile'de bulunan meşhur Ağlayankaya plajında gerçekleşirken Beykoz ayakkabı fabrikasında dizi setleri için kurulan platoda da çekimler yapıldı.
Dizi çekimleri Ağlayankaya plajı ve İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı mahallelerden biri olan Yedikule'de gerçekleştirilmektedir. Eski bir Rum semti olan Yedikule, Marmara Denizi kıyısında, Fatih'in Kocamustafapaşa ve Zeytinburnu'nun Kazlıçeşme semtleri arasında yer alır.
YANGIN SAHNESİ İÇİN ÖZEL HAZIRLIK
Boş bir kum fabrikasının gerçek bir sarnıca dönüştürüldüğü yangın sahnesinin çekimleri 10 gün sürerken, toplam hazırlık ise tam 2 ayda gerçekleştirildi. Perde gibi en ince detayların bile sanat ekibinin hummalı çalışmasıyla özel olarak hazırlandığı sahne için kostüm ekibi kullanılan her kostümün pek çok yedeğini yaptı. Bazı günler kamera arkası ekiple birlikte toplam 400 kişinin çalıştığı sahne için yangın uzmanı, itfaiye ve de bir hastanenin yanık ünitesinde görev alan doktorlardan derinlemesine bilgi alındı.
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