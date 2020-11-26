ALEV ALEV NEREDE ÇEKİLİYOR?
Alev Alev dizisinin ev çekimleri Büyükçekmece'deki Alkent 2000 mahallesi'nde çekilmektedir. Alev Alev dizisinin tanıtım çekimleri İstanbul Şile'de bulunan meşhur Ağlayankaya plajında gerçekleşirken Beykoz ayakkabı fabrikasında dizi setleri için kurulan platoda da çekimler yapıldı.
ALEV ALEV KONUSU NE?
Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…
Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak 'Alev Alev', vereceği anlamlı mesajlar ve dikkat çekeceği konularla ekran başındaki izleyicilere de cesaret ve ilham kaynağı olmaya hazırlanıyor.
ALEV ALEV OYUNCULARI
DEMET EVGAR - CEMRE KAYABEYLİ
18 Mayıs 1980 yılında Manisa’da doğdu. Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney "Kaç Baba Kaç (It runs in the family)" başlıklı oyunuyla çıktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarının tiyatro bölümünden mezun oldu. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla "Tiyatro Kılçık" adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu’nda "Aşk Çemberi" adlı oyunda ve "Tiyatro Kılçık"ta “Takanlar ve Takılanlar” ve “Ayşegül Hindistan’da” adlı oyunlarda rol aldı. 2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda "Elise" karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde "Yılın Kadın Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.
Aslı ile Kerem, Bütün Çocuklarım ve Emret Komutanım adlı televizyon dizilerinin yanı sıra Banyo ve Beyza’nın Kadınları isimli sinema filmlerinde oynadı. 2007'de, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen "Rock Müzikalleri"nde rol aldı. 2009'da Mahsun Kırmızıgül'ün Güneşi Gördüm filminde "Havar" karakterini canlandırdı. 2010 yılında ise Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz ve Ozan Güven ile baş rolleri paylaştı. Hemen ardından Vay Arkadaş filminde Mete Horozoğlu, Ali Atay ve Fırat Tanış ile birlikte oynadı.
İlk olarak Türkmax'te yayınlanan, ardından Star TV'ye geçen 1 Erkek, 1 Kadın adlı televizyon dizisinde "Zeynep Yıldırım" karakterini canlandırdı. Özgü Namal'ın jüriliğini yaptığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programına Namal'ın yerinde kısa süreliğine bulundu. 2012 yılında manken Didem Soydan ile GQ Dergisinin kapak sayfasına birlikte pozlar vermişlerdir. 2015 yılında Türk Sinemasının 100 yıllık geçmişini taçlandırmak ve kutlamak maksadıyla Beyoğlu Belediyesi Başkanlığı ve TÜRSAK Vakfı işbirliğinde T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Başbakanlık Tanıtma Fonunun destekleri ile düzenlenen "Türk Sinemasının 100. Yılında En İyi İlk On'ları" projesi kapsamında Türk sinema tarihinin en iyi 10 kadın komedi oyuncusundan biri olarak seçilmiştir. 2017 yılında Engin Günaydın ile başrollerini paylaştığı Aile Arasında filmi 5,3 milyon seyirci tarafından izlenmiş ve Türkiye'de bilet satış kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1989 yılından sonraki dönemde en çok izlenen 10 sinema filmi arasına girmiştir. 2018 yapımı TV dizisi Avlu ile dikkatleri yeniden üzerine çeken Demet Evgar, Ceren Moray, Kenan Ece, Şebnem Dönmez, Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimlerle başrolde oynamıştır.
HAZAR ERGÜÇLÜ - ÇİÇEK GÖRGÜLÜ
1 Ocak 1992 yılında Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başladı. Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırdı. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırdı. Haziran 2016'da Star TV'de başlayan Yüksek Sosyete dizisinde Cansu Koran karakterini canlandırdı. Kasım 2017'de başlayan Hayat Sırları adlı dizide Seher Kuzgun karakterini canlandırdı. İlk sezonu Aralık 2018'de yayımlanan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizinin ilk dört sezonunda Zeynep karakterini canlandırdı.
DİLAN ÇİÇEK DENİZ - RÜYA YILDIRIMLAR
28 Şubat 1995 yılında Sivas'ta doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Babasının adı Orhan Deniz, annesinin adı Hale Temizyürek’dir. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. 17 yaşındayken Liseler arası Tiyatro Yarışması’na katılıp oyunculuk ödülü aldı. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Oyuncu, on beş yaşında “Güneşi Annem Sanırdım” adında şiir kitabı çıkarmıştır.
Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur. 2015 yılında Miami’de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.
İlk rolü 2015'te Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisindeki "Ebru" karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadılar. Fakat dizi, düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13 bölüm sonra final yapmıştır.
2015 yılında yayınlanan "Güneşin Kızları" dizisine dâhil oldu. Dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği ”Güneşin Kızları” dizisinde "Elif" karakterine hayat verdi.
Ağustos 2016'da başlayıp Haziran 2017'de final yapan "Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynadı. Dizinin diğer başrollerinde ise Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz ve Hilmi Cem İntepe paylaşmaktadır. Show TV'de yayımlanan Çukur adlı dizide Aras Bulut İynemli ile ikinci sezon boyunca başrolü paylaşmıștır. 2016 yılında Pantene Altın Kelebek'te "yıldızı parlayan ödül"üne layık görülmüştür. 2018 yılında Avon'un ruj reklamında yer almıştı
ZUHAL OLCAY - TOMRİS ÜSTÜNOĞLU
10 Ağustos 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası erkek berberi Cevat İşanç, annesi ev hanımı Süheyla İşanç'tır. Ailenin tek çocuklarıydı. Çocukluğunu Üsküdar'da geçirdi. İlkokulu Halil Rüştü İlkokulu'nda ardından Üsküdar Kız Lisesi'nde okudu. Yapılan bir röportajında, "Ailenin tek çocuğu olduğum için kardeşi olan yaşıtlarımı çok kıskanırdım. Tek olmak ailede tüm sevgileri kazanma adına avantajdır ama paylaşma olayı olmadığı için de dezavantajdır. Benim için sıkıntılı bir mutluluktu tek çocuk olmak. Bunun dışında orta halli ama sıcak bir aile içinde büyüdüm." der. Büyük teyzesi konservatuvarda piyano öğretmeniydi. Diğer iki teyzesinden biri de devlet tiyatrosu sanatçısıydı. Konservatuvarda piyano öğretmeni olan teyzesinin teşviki ile Ankara'ya giderek tiyatro eğitimine başladı.
1976'da Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü bitirdi. Aynı yıl sınıf arkadaşı Selçuk Yöntem ile evlendi. Evlendiğinde daha 19 yaşındaydı. Bir sene Londra'da eğitim gördü. Üç yıl süren ilk evliliğinin ardından iş adamı Zafer Olcay ile evlenen Zuhal Olcay, İzmir'e yerleşti ve İzmir Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuğa başladı. 1981 yılında kızı Ceren dünyaya geldi.
1983'ten itibaren çeşitli televizyon yapımlarında rol aldı; ilk televizyon filmi olan Sönmüş Ocak'tan sonra Parmak Damgası adlı yapım ile tanındı. Film festivallerinde aldığı ödüller ününü arttırdı.
1987 aylında ikinci eşi Zafer Olcay'dan boşandı.
Sinema oyunculuğu ile birlikte tiyatro oyunculuğunu da sürdüren Olcay; 1986'da Mart'daki Nina rolüyle Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'nü, 1988’de Balkon'daki İrma rolüyle Ankara Sanat Ödülü'nü kazandı. 1989'da Evita adlı müzikalde Evita'yı oynadı. Bu müzikaldeki başarısı üzerine şarkıcılık kariyeri başladı. Dünden Sonra, Yarından Önce adlı filmde şarkıları seslendiren Olcay, daha sonra Onno Tunç'un bestesi olan parçayı bir albümde seslendirdi.
1989'da Sahte Cennete Veda adlı filmdeki rolüyle Almanya’da Altın Film Şeridi En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak uluslararası bir başarı elde etti.
1987'de eşinden ayrılan Olcay, üçüncü evliliğini 1992’de Londra’da tiyatro oyuncusu Haluk Bilginer ile yaptı. 1990'da Haluk Bilginer ile birlikte Tiyatro Stüdyosu adlı özel tiyatronun kurucuları arasında yer aldı ve bu tiyatroda Aldatma, Kankardeşler, Histeri, Balkon gibi oyunlarda başrol üstlendi.
1990'da senaryosunu Orhan Pamuk'un (Kara Kitap adlı kendi romanından) yazdığı, Ömer Kavur'un yönettiği, Antalya Altın Portakal Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü ve Uluslararası İstanbul Film Festivali En iyi yerli film ödülü'nü alan Gizli Yüz'de oynadı.
Çeşitli siyasi eylemlere de katılan Olcay’a Bakırköy Belediye Başkanı Adaylığı teklif edildi.
Üsküdar’da kiralayıp restore ettikleri Tiyatro Stüdyosu’nun 1996’da yanması üzerine 1999’da Haluk Bilginer ile birlikte Oyun Atölyesi'ni kurdu. Olcay, Oyun Atölyesi’nin sahnelediği ilk oyun olan Steven Berkoff’un Dolu Düşün Boş Konuş adlı oyunundaki rolüyle Afife Tiyatro Ödülleri "En İyi Komedi Kadın Oyuncusu" Ödülü'nü aldı. Çift, İstanbul’un Moda semtinde bir apartmanı restore ederek oluşturduğu tiyatro mekanını 2002’de açtı. Zuhal Olcay'ın Bilginer ile olan evliliği 2004 yılında sona erdi.
2000 yılında Düşünceye Özgürlük 2000 adlı kitaba yayıncı olarak imza koyan 23 kişiden biri oldu. DGM tarafından "halkı, sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek" suçlarından, Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise "kanunun cürüm saydığı neşriyatı nakletmek" suçundan yargılandı. 2003 yılında bu dava beraat kararı ile sonuçlandı.
2001 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun yönettiği Montreal Dünya Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü olan Hiçbiryerde'de oynadı.
2002-2004 yılları arasında “Siyah- Beyaz Dinleti” adlı müzikal bir gösteri yaptı. 2004 yılında üçüncü eşi Haluk Bilginer'den boşandı.
Müzik çalışmalarını önce Vedat Sakman, daha sonra Bülent Ortaçgil ile devam eden ve Küçük Bir Öykü, 'İyisin gibi parçalarla müzik listelerine giren Olcay’ın Küçük Bir Öykü (1989),İki Çift Laf (1990),Oyuncu (1993),İhanet (1998),Başucu Şarkıları (2001),Başucu Şarkıları-2 (2005),Aşk'ın Halleri (2009) ve Cengiz Onural'la ortak çalışması olan Hiçbiryerde isimli albümleri vardır. 2008 senesinde TV8'de her perşembe "Mevzuhal" adıyla canlı performans programını sundu. Son olarak 2015 senesinde "Başucu Şarkıları 3" albümünü yayınlamıştır.
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