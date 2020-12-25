'Alev Alev'de' şoke eden gelişmeler!

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Güçlü hikayesiyle izleyicileri kısa süre içinde dünyası içine alan Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Alev Alev’in dün akşam yayınlanan bölümünde Ali, gerçeklerin peşine düştü. Tomris’i ve Atlas'ı, Çiçek'in mezarında gördükten sonra bir oyunun içinde olduğundan emin olan Ali, Çiçek ile yüzleşti. Eve geri dönerek Çiçek'in yüzünü görmek isteyen Ali, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. İkilinin yüz yüze geldiği final anlarında heyecan doruğa ulaşırken, Ali büyük gerçeği sonunda öğrendi.

"Çiçek..."

SOSYAL MEDYA #YALNIZYÜRÜME DEDİ!

Alev Alev, dün akşam yayınlanan sekizinci bölümüyle ABC1 20+'da 5.71 izlenme oranı (reyting),11.58 izlenme payı (share),AB'de 6.15 izlenme oranı (reyting),13.48 izlenme payı (share) Total’de 6.21 izlenme oranı (reyting),12.83 izlenme payı (share) elde etti. Bölüm etiketi #yalnızyürüme 7 saat 30 dakika boyunca Türkiye gündeminde yer aldı. Heyecan dolu bölüm #AlevAlev etiketiyle de 7 saat 10 dakika boyunca TT listesinde yer alırken, dünya gündemine de girmeyi başardı. Dizide İskender karakterine hayat veren Berker Güven de hem Türkiye’de hem de dünyada uzun süre TT listesinde kaldı.

ÇİÇEK, İSKENDER'İ TEHDİT ETTİ!

İskender'in bıçaklanmasının ardından Bülent gözaltına alınırken Ali, olanlar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. İskender, kendine geldiğinde onu bıçaklayanın Ali olduğunu hatırladı ancak gerçeği anlatmaması için Çiçek harekete geçti. Önce Rüya'yı, İskender'i ikna etmesi için arayan Çiçek, daha sonra kendisi hastaneye gitti ve Şimal olarak İskender'i tehdit etti. Tehditler sonrasında İskender ise kendisini bıçaklayanın Bülent olduğunu söyledi.

"Bana bir hayat, bir yüz borçlusun..."

RÜYA İLE ÖMER GİDEREK YAKINLAŞIYOR!

Ömer'in vurulmasının ardından Rüya ve Ozan korku dolu anlar yaşadı. Ömer uyanınca herkes derin bir nefes alırken Rüya'nın, İskender ile konuşmak için gitmesi ise Ömer'in sinirlenmesine sebep oldu.

Birbirlerine olan hislerinin artık iyice farkına varmaya başlayan Rüya ile Ömer'in arası, İskender yüzünden bozulsa da Ozan'ın tavsiyesiyle Ömer, sonunda harekete geçti. Rüya'nın kapısına giden Ömer, hislerini sokak ortasında söylemek yerine Rüya'dan bir yemek için söz istedi.

İşte o anlar;

CEMRE, ZOR BİR KARARLA KARŞI KARŞIYA!

Çelebi, yeni hamlesiyle Cemre'nin hayatını bir kez daha altüst etmeyi başardı. Akıl sağlığı raporunu almak için büyük bir umutla bekleyen Cemre, aldığı sonuçla büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Çelebi'nin planı sonucu heyetten Cemre'nin akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor çıktı. Bunun üzerine Çelebi'den bir darbe daha geldi.

Cemre'nin kapısına polis ve ambulansla dayanan Çelebi, Cemre'ye iki seçenek sundu. Ya ambulansla kliniğe gidecek ya da beraber eve döneceklerdi. Zor bir tercihle karşı karşıya kalan Cemre'nin vereceği karar şimdiden büyük merak konusu oldu.

Çelebi'den ağır darbe;