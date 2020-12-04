Alev Alev 5. son bölüm ekrana geldi. Alev Alev'in 5. bölümünde; Çelebi'ye savaş açan Cemre sesini daha fazla insana duyurabilmek için çabalamaktadır. Ozan mücadelesinde Cemre'yi her zamanki gibi yalnız bırakmazken, Cemre'nin bir destekçisi daha vardır. Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALEV ALEV 5. SON BÖLÜM İZLE

Rüya kuzeni Cemre ile arasını düzeltebilmek için her şeyi yapmaya niyetlidir. Çelebi karısının cüreti karşısında tüm silahlarını çekerken, Cemre'yi adeta nefessiz bırakacak hamleler yapar. Çiçek'in İskender'e attığı tokadın peşinden giden Bülent, Tomris'i günden güne daha fazla köşeye sıkıştırır. İskender ve Ömer arasında ise adeta bir savaş patlak vermek üzeredir.

ALEV ALEV 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.