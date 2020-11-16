Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Alev Alev'in heyecanla beklenen 3. yeni bölümünden 2. fragman yayımlandı!

"DÜNYANIN BENİM KADAR OLDUĞUNU HATIRLAYACAK!"

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Cemre'nin kızıyla birlikte yeni bir hayata başlamak için yola çıktığı tanıtımda Çelebi'nin sözleri peşlerini bırakmayacağını gösteriyor. Cemre'nin yaşadığını Ömer'den öğrenen Rüya şoke olurken, ikili arasındaki duygusal yakınlaşmanın sinyalleri de veriliyor. Çelebi'nin telaşlı halinin dikkat çektiği anlarda Cemre'nin korku dolu bakışları ise akıllara "Çelebi, Cemre'yi buldu mu?" sorusunu getiriyor.

ALEV ALEV 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızı Güneş'e çizdiği resimle birlikte mesaj bırakan Cemre, kızını alıp kaçabilmenin yolunu ararken, Cemre'nin hayatta olduğundan şüphelenen Çelebi, bir ipucu bulmak için harekete geçti. Cemre'nin hayatı bambaşka bir yere savrulurken Rüya da sarnıçtaki yangından sonra hayatın hiç görmediği bir yüzüyle karşılaşmış, bir yandan en yakın arkadaşını kaybetmenin acısını yaşarken bir yandan da nişanlısı İskender'in gerçek yüzünü gördüğü için sarsılmıştı.

Üstelik herkesi sarnıca çağıran kişi olduğu için onlarca insanın ölümünün yükünü üzerinde hissediyordu. Herkesin ölü sandığı Çiçek ise gözlerini Tomris'in evinde açtı. Tomris'in, "Kızımın yerine geç! Şimal ol!" teklifiyle hayatının şokunu yaşarken genç kadının yangından sonraki görüntüsünü gördüğü anlar seyircileri derinden etkiledi. Ciddi yanıkları olan ve tanınmaz hale gelen Çiçek'in hayatında, başta kendisi olmak üzere her şey sonsuza kadar değişmişti. Ozan, sarnıçtaki yangında yaşanan gerçekleri haber yapmaya devam ederken yazdıklarının doğru olduğunu bilen İskender bu durumdan rahatsız oldu.

Önce Ozan'ı işinden etti, sonra da adam tutarak dövdürdü. Ancak Ozan ne gerçeklerden, ne de Cemre'ye yardım etmekten vazgeçti. Cemre, Ozan ve Ömer'in yardımıyla kendisine ve Güneş'e sahte pasaport ayarlayarak kaçış planını yaptı ancak Çelebi, Cemre'nin izini bulmaya çok yaklaşmıştı. Çelebi'nin adamı Adnan, Yedikule'de soruşturma yaptığı sırada Cemre'yi taksiye binerken görüp takibe aldı. Haberi alan Çelebi de hemen yola çıktı. Çelebi'nin Cemre'nin peşine düştüğü anlarda gerilim giderek tırmanırken Ömer'den takip edildiğini öğrenen Cemre, Çelebi'yi atlattı ve finalde Güneş'i de evden çıkararak kaçmayı başardı. Peki Cemre, kızıyla birlikte hayalini kurduğu o yeni hayata başlayabilecek miydi?

ALEV ALEV 3. YENİ BÖLÜM İLK SAHNE

ALEV ALEV 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

ALEV ALEV 3. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI...