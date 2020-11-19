Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Alev Alev, 2. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı...

"DÜŞÜNCE KALKMAYI ÖĞRETECEĞİM..."

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’den yeni bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Cemre'nin babasıyla olan çocukluk anısını Güneş'e anlattığı duygusal sahne izleyicileri derinden etkiliyor. Gözyaşlarına hakim olmakta zorlanan Cemre'nin şarkı açmasıyla hüzünlü hava yerini anne-kızın yürekleri ısıtan anlarına bırakıyor.

ALEV ALEV'İN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kızı Güneş’le birlikte Çelebi’den kaçmayı başaran Cemre, Ozan'ın da desteği ile sonunda hayalini kurduğu hayatın kapılarını aralar. Çelebi onları kaybetmemek için tüm gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir. İskender’i ihbar ettikten sonra bir nebze de olsa vicdan azabını yatıştıran Rüya, Ömer ile birbirlerini gerçekten tanımaya başlama fırsatı yakalayacaktır.

Artık İskender’in en büyük düşmanı Ömer’dir. Umutları küle dönen Çiçek’in tek dayanağı Atlas iken küçük çocuğunun babası Bülent’in gelişi hem Tomris’in tüm planlarını alt üst edecektir hem de dengeleri değiştirecektir.



ALEV ALEV 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

ALEV ALEV 3. YENİ 2. BÖLÜM FRAGMANI