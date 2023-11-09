Şırnak'ta akılalmaz olay! Alev alan tüpü kalabalığın üzerine attı
Şırnak'ta akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Kentin Cizre ilçesinde bir kişi, evinde alev alan tüpü balkondan kalabalığın üzerine attı. Korku dolu anlarda şans eseri yaralanan olmadı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kişi evde alev alan piknik tüpünü panikle 1’inci kattaki balkondan kalabalığın arasına attı.
DHA'nın haberine göre 2 kişinin müdahalesiyle alevler söndürülürken o anlar cep telefonuyla kayda alındı.
Olay, dün Cizre ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Bir apartmanın 1’inci katındaki dairede oturan kadın, alev alan piknik tüpünü balona çıkardı.
Kadın, panikle aşağıdakilere seslenerek uzaklaşmalarını istedi. Bu sırada evdeki erkek de tüpü aşağıya kalabalığın arasına attı.
Çevredekiler panikle kaçışırken, bir kişi kazağını çıkararak tüpün üzerine kapadı. Başka biri de su getirerek yangını söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.