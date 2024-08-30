Alev alan otomobil bomba gibi patladı
Bursa'da seyir halinde arıza yapan otomobil, motor kısmından alev aldı. Otomobili emniyet şeridine çekip uzaklaşan sürücü, itfaiye haber verdiği sırada araçta patlama meydana geldi, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Dürdane Mahallesi'nden Bursa istikametine giden plakası belirlenemeyen otomobil, Ovaakça Mahallesi yakınlarında motor kısmından alev aldı.
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Emniyet şeridine çektiği otomobilden inen sürücü, itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken, araçta patlama oldu.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekibi araçtaki alevleri söndürürken polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
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Cep telefonu ile görüntülenen araç yangınıyla ilgili soruşturmaya başlandı.