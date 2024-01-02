Alessandra Ambrosio, yeni yılı ülkesinde karşıladı
Brezilyalı top model Alessandra Ambrosio, 2024'e ülkesinde girdi. Ambrosio, Brezilya'nın turistik kentlerinden olan Florianópolis'te denize girerken görüntülendi
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42 yaşındaki Emekli top model Alessandra Ambrosio, yeni yıla ülkesi Brezilya'da girdi.
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Alessandra Ambrosio, ülkenin turistik kentlerinden olan Florianópolis'te denize girerken objektiflere yansıdı.
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Mavi bikinisiyle meraklı bakışları üzerinde toplayan model, denizden çıktıktan sonra plaj tenisi oynadı.
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KULAKLARINDAN AMELİYAT OLDU
Alessandra Ambrosio, model olmaya çocukken karar verdi. Bunun için 11 yaşında kepçe kulaklarından ameliyat olan Ambrosio, 1996'da katıldığı bir güzellik yarışmasında birinci oldu.
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Alessandra Ambrosio, daha sonra kariyer basamaklarını hızla tırmandı, "Victoria's Secret" ile çalışmaya başladıktan sonra hayatının dönüm noktasını yaşadı.
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Alessandra Ambrosio, Miranda Kerr, Adriana Lima ve Candice Swanepoel ile "Victoria's Secret"in en popüler modelleri arasındaydı.
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2 ÇOCUK ANNESİ
Alessandra Ambrosio, eski nişanlısı Jamie Mazur'dan biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi. Ambrosio, 10 yıl birlikte olduğu Mazur'dan ayrıldıktan sonra Nicolo Oddi ile kısa bir ilişki yaşadı.
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Top model, 2021'den bu yana iş insanı Richard Lee ile birlikte.
Fotoğraflar: Backgrid USA, AP