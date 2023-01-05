Alessandra Ambrosio'nun deniz keyfi

"YILLAR GEÇTİKÇE DAHA İYİ OLDUM"



Öte yandan Alessandra Ambrosio, daha önce giyim tarzı ve gardırobundaki parçalarla ilgili konuşmuştu.



Ünlü model, "Kişisel tarzınız yıllar içinde nasıl gelişti?" sorusuna şu yanıtı vermişti:



Sanırım oyun oynamaktan ve ruh halime göre gitmekten ya da duruma uyum sağlamaktan hala mutluyum bu yüzden görünüşümle her zaman eğlendim. Ama bence değişimin içsel olduğunu düşünüyorum. Yıllar geçtikçe daha iyi oldum. Kim olduğumdan ve kendimi nasıl sunduğumdan eminim. Böylece, kendimi hiç bilinçli hissetmeden görünümleri deneyebilir ve deneyebilirim.