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Alessandra Ambrosio'nun deniz keyfi - Magazin haberleri

Alessandra Ambrosio'nun deniz keyfi

Meksika'da sıcak havanın ve denizin tadını çıkaran Alessandra Ambrosio, denizde siyah bikinisi ile objektif karşısına geçti

Giriş: 05.01.2023 - 15:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Brezilyalı top model Alessandra Ambrosio, soluğu Meksika'da aldı. Geçtiğimiz hafta ABD'de karın üzerinde mayoyla poz veren ünlü model, bu kez denize girdi.

  • Isla Holbox Adası'na giderek sıcak havanın tadını çıkaran Alessandra Ambrosio, beyaz bikinisiyle objektif karşısına geçti.

  • "YILLAR GEÇTİKÇE DAHA İYİ OLDUM"

    Öte yandan Alessandra Ambrosio, daha önce giyim tarzı ve gardırobundaki parçalarla ilgili konuşmuştu.


    Ünlü model, "Kişisel tarzınız yıllar içinde nasıl gelişti?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

    Sanırım oyun oynamaktan ve ruh halime göre gitmekten ya da duruma uyum sağlamaktan hala mutluyum bu yüzden görünüşümle her zaman eğlendim. Ama bence değişimin içsel olduğunu düşünüyorum. Yıllar geçtikçe daha iyi oldum. Kim olduğumdan ve kendimi nasıl sunduğumdan eminim. Böylece, kendimi hiç bilinçli hissetmeden görünümleri deneyebilir ve deneyebilirim.

  • Alessandra Ambrosio, gardırobununun favori parçalarını ise şöyle sıralamıştı:
    Plajı seviyorum, suyu seviyorum. Bu yüzden benim favori stilim; bir yazlık elbise, askılı sandaletler, kot pantolon, rahat bir bluz...

  • Ünlü isim, "Her zaman kimin tarzına hayran kaldınız ve neden?" sorusuna da, "Stil ikonları; Brigitte Bardot, Grace Kelly ve Marilyn Monroe çünkü kendilerini güven ve eğlence duygusuyla taşıdılar. Ayrıca zamansız bir görünümü de benimsediler" yanıtını vermişti.

  • "KİŞİSEL HAYATIMDA HER ŞEYİ BASİT TUTARIM"

    Alessandra Ambrosio, "Modaya ve stile yaklaşımınızla nasıl daha sürdürülebilir olmaya çalışıyorsunuz?" sorusunu şöyle cevaplamıştı: Kişisel hayatımda her şeyi basit tutarım. Ben Brezilyalı bir kızım, şu anda Los Angeles'ta yaşıyor olmama rağmen, mayolar ve basit plaj kıyafetleri benim tarzım.

  • "BENİ RAHAT ETTİREN ŞEYLERDEN MUTLUYUM"

    Alessandra Ambrosio, ayrıca, "Modayı seviyorum ama bir şeyler satın alarak çıldırmak zorunda değilim. Beni rahat ettiren şeyden mutluyum" demişti.

    Fotoğraflar: Instagram

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