Alessandra Ambrosio'nun bitmeyen yaz tatili

Ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, yaz tatilini bitirmedi. 44 yaşındaki Victoria's Secret modeli, Malibu sahilinden tatili fotoğraflarını paylaştı.

REKLAM advertisement1

Beyaz bikinisiyle fit görünümünü paylaşan Alessandra Ambrosio, mücevher tasarımcısı erkek arkadaşı Buck Palmer ile fotoğraflarına da paylaşımında yer verdi.

Ünlü model, "Olabildiğince iyi" şeklinde not düştü. Alessandra Ambrosio'nun bir yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşıyla mutlu bir ilişki sürdürdüğü, yakında evlenebileceği konuşuluyor.

Ambrosio, Aralık 2024'te coşkulu bir doğum günü kutlamasında yeni erkek arkadaşını ilan etmişti.

Buck Palmer'ın, ünlü model için özel mücevherler tasarladığı biliniyor.

REKLAM

Alessandra Ambrosio - Buck Palmer

Buck Palmer, iki yıllık evliliğin ardından Avustralyalı model Ashley Hart'tan 2017'de boşandı.

Alessandra Ambrosio ise 2008 - 2018 arasında Amerikalı iş insanı Jamie Mazur ile nişanlıydı. İkilinin; 16 yaşında Anja adında kızı ve 12 yaşında Noah adında oğlu var.

Alessandra Ambrosio - Jamie Mazur

Alessandra Ambrosio, ayrıca 2018 - 2020 arasında Nicolo Oddi ve 2021 -2023 arasında model Richard Lee ile birlikteydi.