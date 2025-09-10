Habertürk
        Haberler Dünyadan Alessandra Ambrosio'nun bitmeyen yaz tatili - magazin haberleri

        Alessandra Ambrosio'nun bitmeyen yaz tatili

        Ünlü Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio, sevgilisi Buck Palmer ile Malibu tatilinden fotoğraflarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 10:25 Güncelleme: 10.09.2025 - 10:37
        Ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, yaz tatilini bitirmedi. 44 yaşındaki Victoria's Secret modeli, Malibu sahilinden tatili fotoğraflarını paylaştı.

        Beyaz bikinisiyle fit görünümünü paylaşan Alessandra Ambrosio, mücevher tasarımcısı erkek arkadaşı Buck Palmer ile fotoğraflarına da paylaşımında yer verdi.

        Ünlü model, "Olabildiğince iyi" şeklinde not düştü. Alessandra Ambrosio'nun bir yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşıyla mutlu bir ilişki sürdürdüğü, yakında evlenebileceği konuşuluyor.

        Ambrosio, Aralık 2024'te coşkulu bir doğum günü kutlamasında yeni erkek arkadaşını ilan etmişti.

        Buck Palmer'ın, ünlü model için özel mücevherler tasarladığı biliniyor.

        Alessandra Ambrosio - Buck Palmer
        Alessandra Ambrosio - Buck Palmer

        Buck Palmer, iki yıllık evliliğin ardından Avustralyalı model Ashley Hart'tan 2017'de boşandı.

        Alessandra Ambrosio ise 2008 - 2018 arasında Amerikalı iş insanı Jamie Mazur ile nişanlıydı. İkilinin; 16 yaşında Anja adında kızı ve 12 yaşında Noah adında oğlu var.

        Alessandra Ambrosio - Jamie Mazur
        Alessandra Ambrosio - Jamie Mazur

        Alessandra Ambrosio, ayrıca 2018 - 2020 arasında Nicolo Oddi ve 2021 -2023 arasında model Richard Lee ile birlikteydi.

