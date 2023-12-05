ALES/3 sonuçları açıklandı mı? 2023 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 19 Kasım tarihinde uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. ALES sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişim sağlanabilecek. İşte 2023 ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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ALES/3 sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversitelerde akademik kariyer yapmak isteyen adaylar, ALES sonuçları için ÖSYM'den gelelcek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "ALES/3 sonuçları açıklandı mı? 2023 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonucu sorgulama ekranı...
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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınavı sonuçları 5 Aralık 2023 tarihinde duyurulacak.
Söz konusu sınavın sonuçları 5 yıl boyunca geçerli olacak.
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ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
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ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
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Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.