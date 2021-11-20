ALES/3 adaylarının sınav günü kimlik belgeleriyle ilgili yaşayacakları problemlerin çözümü için açık olacak nüfus müdürlükleri belli oldu. İşte ALES/3 sınav süresi ve 21 Kasım açık olan nüfus müdürlükleri listesi

ALES/3 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2021 ALES/3 saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika (2,5 saat) sürecek. Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES/3 GÜNÜ AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/3) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 21 Kasım 2021 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

21 KASIM 2021 PAZAR GÜNÜ 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ