Akademik kariyerinde devam etmek ve yüksek lisans yapmak isteyen adaylar bu sene sonuncusu yapılacak olan ALES/3 sınavına girecek. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2022 ALES/3 sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki sınav ne zaman?