ALES 1 ve 2'nin tamamlanmasının ardından ALES/3 için geri sayım başladı. ÖSYM, ALES/3 için merak edilen tüm tarihleri paylaştı. Kasım ayında binlerce kişinin katılacağı sınavda; yüksek lisans veya akademik kariyer yapmak isteyen adaylar birbirleriyle yarışacak. İşte, 2024 ALES/3 sıav, başvuru ve sonuç tarihi...