ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2024 ALES/3 sınav ve başvuru tarihleri
Yüksek lisans yapmak veya akademik kariyer sahibi olmak isteyen adaylar ALES/3 araştırmalarına başladı. ÖSYM, merak edilen tüm tarihleri takviminde paylaştı. Henüz sınav giriş belgesi ekranı açılmasa da adayların merak ettiği detayları netleşti. İşte, ALES/3 sınav, başvuru ve sonuç tarihi...
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ALES 1 ve 2'nin tamamlanmasının ardından ALES/3 için geri sayım başladı. ÖSYM, ALES/3 için merak edilen tüm tarihleri paylaştı. Kasım ayında binlerce kişinin katılacağı sınavda; yüksek lisans veya akademik kariyer yapmak isteyen adaylar birbirleriyle yarışacak. İşte, 2024 ALES/3 sıav, başvuru ve sonuç tarihi...
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ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları, 1-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ALES/3 sınavı geç başvuruları ise 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak.
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ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.
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ALES/3 NE ZAMAN?
ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
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ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.