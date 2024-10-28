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        Haberler Bilgi Yaşam ALES/3 ne zaman? ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ALES/3 ne zaman? ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ALES 3 sınavı yapılacak. ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödendi. Peki ALES/3 ne zaman, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 12:09 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:09
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        • 1

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları, 1-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilidi. Peki ALES/3 ne zaman, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        • 2

          ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödendi.

          ALES/3 NE ZAMAN?

          ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek

        • 3

          ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ALES/3 sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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