Yılda üç kez yapılan ALES’in son oturumu için başvurular 10 Ekim'de son buldu. Başvurularını tamamlayan adaylar tarafından sınav tarihleri şimdiden merak konusu oldu. Her yıl ÖSYM tarafından yılda üç kez gerçekleştirilen ALES sınavı için tarih belli oldu. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan ALES/3 başvurularının ardından yüksek lisans adayları, sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. Peki, ALES ne zaman? ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman yayımlanacak? İşte ALES/3 takvimi...