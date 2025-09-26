ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Yılda üç kez ÖSYM tarafından organize edilen ALES, sayısal ve sözel olmak üzere iki oturum şeklinde uygulanmaktadır. Peki, "ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır, ücreti ne kadar?" İşte ALES/3 başvuru detayları...
ALES 3 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
ALES 3 başvuruları 7- 14 Ekim tarihleri arasında alınacak.
BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapabileceği gibi, ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr
veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de kolayca tamamlayabilirler.
GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
ALES/3 geç başvuruları 21 Ekim 2025 saat 23:59'a kadar sürecek
ALES 3 NE ZAMAN?
ALES 3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.
ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES 3 sınav sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.