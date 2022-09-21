ALES 3 sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından akademik kariyer hedefleyen vatandaşlar için yılda üç kez düzenlenen ALES oturumları, bu yılda yoğun ilgi görüyor. ALES 3 sınavına girecek adaylar sınav hakkında merak ettikleri konulara cevap aramaya başladı. İşte ALES 3 sınavı ile ilgili merak edilenler...