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        Haberler Bilgi Gündem ALES/3 başvuruları bitti mi? ALES/3 ne zaman?

        ALES/3 son başvuru tarihi: ALES/3 ne zaman?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) maratonu 3 Ekim'de başvuru süreci ile başladı. Henüz başvuru yapmayan adaylar, ALES/3 son başvuru tarihini gündemine aldı. Yılda üç kez ÖSYM tarafından organize edilen ALES, sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı testten oluşmaktadır. Peki, ALES/3 başvuruları bitti mi? ALES/3 ne zaman? İşte ALES son başvuru tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 00:04 Güncelleme: 08.10.2024 - 00:04
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        • 1

          ALES/3 başvuruları sürüyor. Akademik kariyer hedefi olan adaylar, ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında ALES başvurularını AİS ekranından veya mobil uygulama üzerinden yapabilecek. ALES başvurularının sona ermesinin ardından, geç başvurular 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak. Peki, ALES/3 başvuruları bitti mi? ALES/3 ne zaman? İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          2024-ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuru tarihleri belli oldu.

          2024 ALES/3 başvuruları, 1 Ekim Salı günü başladı ve 9 Ekim tarihinde sona erecek.

          Geç başvurular ise 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak.

        • 3

          2024-ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar, başvurularını 1 Ekim 2024 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

          2024 ALES/3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

          Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

          • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

          • ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

          • İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

        • 5

          ALES/3 NE ZAMAN?

          ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek

          ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ALES/3 sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.

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