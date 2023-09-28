Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları başlıyor. Yılda üç kez ÖSYM tarafından organize edilen ALES'de sayısal ve sözel olarak iki alan bulunmaktadır. Sınava girmeyi düşenen adaylar, ALES/3 başvuru ve sınav tarihlerini gündemine aldı. Peki, "ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır, ücreti ne kadar?" İşte ALES/3 başvuru detayları...