ALES/3 için geri sayım başladı. ALES başvurularının tamamlanmasının ardından başvurularını henüz tamamlamamış olan adaylar için geç başvuru işlemi bugün (18 Ekim) yapılacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ekranından yapılacak olan geç başvuruların ücreti merak konusu oldu. Peki, 2022 ALES/3 geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? İşte ALES/3 başvuru ekranı...