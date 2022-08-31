ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Akademik kariyer ve yüksek lisans eğitimi için girilmesi zorunlu olan ALES, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Sınavın geride kalmasıyla gözler ALES sonuçlarına çevrildi. Peki, ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES sonuç tarihi...