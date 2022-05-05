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ALES/2 sınavı ne zaman? ÖSYM 2022 ALES/2 başvuru tarihleri belli oldu!

17 Nisan Pazar günü uygulanan ALES sınavı sonrasında ülke genelinde sınava giremeyen adaylar "ALES/2 başvuru ve sınav tarihi ne zaman?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki ALES/2 sınavı ne zaman? İşte ALES/2 başvuru tarihi ve sınav tarihleri

05.05.2022 - 10:52 | Güncelleme: ABONE OL
ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM 2022 ALES/2 başvuru tarihi belli oldu!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ÖSYM tarafından yılda 3 kez yapılan bir sınavdır. ALES/2 sınavına girmek isteyen adaylar başvuru tarihi ve sınav tarihi aramalarını sıklaştırırken beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. "ALES/2 sınavı ne zaman başvuru tarihleri" ÖSYM takviminde yanıtını buldu. Peki ALES/2 sınavı ne zaman? İşte ALES/2 hakkında merak edilenler...

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM 2022 takvimine göre ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başlayıp 4 Temmuz tarihinde sona erecek. Böylece ALES/2 başvurularını tamamlayan adaylar sınav günü bekleyeme başlayacak.

ALES/2 NE ZAMAN?

ALES'in ikinci sınavı ise 21 Ağustos Pazar günü yapılacak.

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