ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM 2022 ALES/2 başvuru tarihi belli oldu!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ÖSYM tarafından yılda 3 kez yapılan bir sınavdır. ALES/2 sınavına girmek isteyen adaylar başvuru tarihi ve sınav tarihi aramalarını sıklaştırırken beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. "ALES/2 sınavı ne zaman başvuru tarihleri" ÖSYM takviminde yanıtını buldu. Peki ALES/2 sınavı ne zaman? İşte ALES/2 hakkında merak edilenler...

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 takvimine göre ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başlayıp 4 Temmuz tarihinde sona erecek. Böylece ALES/2 başvurularını tamamlayan adaylar sınav günü bekleyeme başlayacak.

ALES/2 NE ZAMAN?

ALES'in ikinci sınavı ise 21 Ağustos Pazar günü yapılacak.