Akademik dünyaya adım atmak isteyenlerin merakla beklediği ALES/1 tamamlandı! 13 Nisan’da düzenlenen sınavın ardından şimdi gözler, ÖSYM'nin sonuç takviminde. Adaylar, yüksek lisans ve akademik kadro hayalleri için önemli bir eşik olan sınavın sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, ALES/1 ne zaman yapılacak? ÖSYM ile ALES/1 sınav sonucu ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...