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        Haberler Bilgi Yaşam ALES/1 geç başvuru tarihi ve ücreti: ÖSYM 2025 ALES geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte?

        ALES/1 geç başvuru tarihi ve ücreti: ÖSYM 2025 ALES geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yılda 3 kez düzenleniyor. 2025 yılının ilk ALES sınavı için geri sayım devam ediyor. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyenlerin katıldığı sınav için başvuru süreci sona erdi. Herhangi bir nedenden dolayı başvurularını yapamayan adaylar ise geç başvuru tarihi için araştırmalara başladı. Peki, ALES geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte, ÖSYM takvimi ile 2025 ALES/1 geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 14:11 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:11
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        • 1

          Lisansüstü kariyer planı yapan adayların katılım sağladığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM takvimine göre, 2025 yılının ilk ALES sınavı Nisan ayında yapılacak. ALES/1 başvuruları 26 Şubat’ta sona erdi. Belirtilen tarihlerde başvuru yapamayan adaylar ise ALES/1 geç başvuru tarihi ve ücreti için araştırmalara başladı. Peki, 2025 ALES/1 geç başvuru ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar, kaç TL?

        • 2

          2025 ALES/1 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre ALES geç başvuruları, 7 Mart 2025 tarihinde alınacak.

        • 3

          ALES/1 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          ALES/1 başvuru ücreti, 750 TL olarak açıklanmıştı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmektedir.

          Buna göre ALES/1 geç başvuru ücreti 1.125 TL olacak.

        • 4

          2025 ALES GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          ALES geç başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

          2025 ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ALES/1 NE ZAMAN?

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek.

          Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

        • 6

          ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ALES/1 sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek.

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