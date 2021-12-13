Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2021 ALES/1 2 Mayıs'ta, ALES/2 19 Eylül'de, ALES/3 ise 21 Kasım'da tamamlandı. ALES 3 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından duyurulacak 2022 yılı ALES tarihleri merak ediliyor.

ALES TARİHLERİ

ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım,