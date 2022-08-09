ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES 2 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından henüz erişime açılmadı. Yüksek lisans yapmak için sınava katılım sağlayacak olan adaylar ALES sınav giriş belgesini T.C. kimlik nuramaları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden alabilecekler. KPSS sınav yerlerinin, sınav tarihinden yaklaşık olarak 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI