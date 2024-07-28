ALES soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? ALES/2 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı bekleniyor
ÖSYM tarafından ALES soruları ve cevap anahtarı kitapçığı duyurulacak. Yılda 3 kez gerçekleştirilen ALES sınavının ikincisi bugün gerçekleşiyor. Sınavın ardından ALES soru ve cevap anahtarı kitapçığının yayınlanacağı tarih araştırılmaya başlandı. ALES/2 sınavı kapsamında adaylara 50 Sayısal, 50 Sözel testi olmak üzere toplamda 100 soru yöneltildi. Peki ALES soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak, ALES/2 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?
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ALES sınav soruları ve cevap anahtarları merak ediliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2024-ALES/2 için nüfus müdürlükleri açık olacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2024-ALES/2 yapılırken soruların ve cevapların gün içinde yayınlanması bekleniyor. İşte ALES soru ve cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı
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ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
28 Temmuz Pazar günü yurt genelinde düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ardından soru-cevap duyurusu henüz gelmedi. 2024-ALES/2 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yaymlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacaktır.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’unun erişime açılması bekleniyor.
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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.
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