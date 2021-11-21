ALES soru ve cevapları en zaman açıklanacak? Sınavın sona ermesiyle birlikte sınava girenleri heyecan içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre ALES sonuçları 16 Aralık'ta ÖSYM AİS üzerinden ilan edilecek.

ALES SORU VE CAVPLARI BELLİ OLDU MU?

ALES soru ve cavpları henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sınavlardaki uygulamalar göz önüne alındığında ALES soru ve cevaplarının bugün veya yarın açıklanması bekleniyor.